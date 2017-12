Türkiye Gazetesi

Türk Telekom’un satışıyla ilgili iddialar Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Paul Doany’nin yaptığı açıklamalar daha da netlik kazandı. Sürecin Otaş’a kredi veren Türk bankalar tarafından yürütüldüğünü ifade eden Doany iddiaları kısman doğrulayarak hisse alan firmanın bu işten kazançlı çıkacağını söyledi.

Oger Telecom’un 2005 yılında Türk Telekom’un yüzde 55’ini satın almak için kurduğu Otaş, 2013 yılında Türk bankaları ağırlıklı bir konsorsiyumdan 4.8 milyar dolar tutarında kredi aldı. Gelirleri TL cinsi olan Otaş, kurdaki yükseliş sebebiyle üç defa kredinin geri ödemesini yapamadı. Otaş’ın borcu karşılığında Türk Telekom hisselerinin satışıyla ilgili olarak açıklama yapan Paul Doany şunları kaydetti: “Satış sürecini biz yönetmiyoruz. Türk Telekom için şu an değişen birşey yok. Bizim yaptığımız şey hisseyi kim alırsa ona yardım edebilmek. Sonuçta hisseleri kim alırsa iyi bir karşılığı olsun istiyoruz. Süreç Otaş’a kredi veren bankalar tarafından yürütülmekte. Kredi veren bankaların yüzde 80’i Türk bankaları olduğu için onların ihtiyaç duyduğu bilgilerin paylaşımı konusunda elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Şunu da söyleyebilirim ki bu hisseleri kim alırsa 1-2 yıla kalmaz çok yüksek bir geri dönüş yaşamaya başlayacak. Alan mutlu olacak.”

5 YILLIK EYLEM PLANI HAZIR

Doany gelecek dönemde sağlık, mobil aplikasyonlar, elektrik dağıtım şirketleri iş birlikleri ve ekosistemi geliştiren teknoloji fikirlerinin yatırım yapılacak yeni iş alanları olacağını bildirdi. Akıllı şehirler ve geleceğin teknolojilerine daha fazla yatırım yapacaklarını dile getiren Doany, bu kapsamda 5 yıllık stratejik plan hazırladıklarını belirterek, “Mobil’deki pazar payımız şu an yüzde 25 civarında. Bunu 5 yıl içerisinde yüzde 30’un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken borcu artırmamamız gerekiyor. 5 yıllık planının en önemli özelliği bu. Şu an net borç/faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) oranımız 1,96. Türk Telekom fazla borçlanan bir şirket değil. Net borç/FAVÖK oranının 2’nin altında olması bunu gösteriyor. En büyük zorluğumuz kur” dedi. Doany, telekomun kârlı gibi görünse de çok fazla zorluğun bulunduğu bir sektör olduğunu aktararak, 15 milyondan fazla eve fiber götürdüklerini, 4,5G’de yüzde 81 kapsama alanına sahip olduklarını, bu yıl 2 milyon net abone kazanarak 40,5 milyon aboneye ulaştıklarını kaydetti. Geçmişte Argela, Innova ve Sebit’e yaptıkları yatırımların bugün meyvelerini topladıklarını ifade eden Doany, “Analistlerin Türk Telekom hisseleri için yatırımcılara alım önerisi geçen yıl yüzde 45 iken, bu yıl yüzde 65’e çıktı. Bunu çok önemli görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Turkcell ve Vodafone’a yüksek indirimler yapıyoruz

Fiberde 2,5 milyon aboneye ve 15,4 milyon haneye ulaştıklarını belirten Doany, altyapının paylaşımıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Türk Telekom’un imtiyaz sözleşmesi var. Bu imtiyaz bitince geri dönecek. Yani belirli bir dönemin ardından bu şirketi devlete geri teslim edeceğiz. Dolayısıyla verdiğimiz paranın karşılığını almalıyız. Oysa Turkcell ve Vodafone’un fiber altyapısı tamamen kendisini ait. Onların yatırımları kendilerine kalacak. Buna rağmen onlara ihtiyaçları doğrultusunda çözümler sunuyoruz. Toptan fiyat üzerinden çok yüksek indirimler de sunuyoruz ama anlaşmaya varmıyorlar.”

Millî geliri 130 milyar $ artırabiliriz

Doany, internet penatrasyon oranının çok düşük olduğunu belirterek, bakanlık ve BTK ile buna bir çözüm bulduklarını, bunu yaparken elektrik şirketlerini kullanacaklarını ifade etti. Doany, “Avrupa’da internet penatrasyon oranı yüzde 72 iken bizde yüzde 48. Bu oranın yüzde 75’lere çıkarılması gerekiyor. Eğer internet penatrasyon oranında 25 puanlık bir artış sağlarsak 2023’e kadar ülke millî gelirinde 130 milyar dolar artış olacak” dedi.

Geleceği olan şirkete 10 milyon TL

Paul Doany, Kurumsal Girişim Sermayesi şirketi ile ilk etapta 5 şirkete yatırım yapmayı planladıklarını belirterek, “Belirli bir seviyeye ulaşmış şirketlere yatırım yapacağız. Her Firmalara yüzde 25-30 ortak olmayı planlıyoruz. Bu firmaları yakında duyuracağız. 2-3 yıl içerisinde 5-10 milyon lira yatırım yapmayı planlıyoruz. Herhangi bir sınırlamamız yok. Her şirket kendi içerisinde değerlendirilecek” dedi.