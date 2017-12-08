Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanal para İslam ülkelerinin de gündemine girdi. Bitcoin’in, gelecek yıllarda yoğun olarak kullanılabileceğini, yıkıcı (destructive) ürünlerden bir tanesi olacağını ve şu anki kağıt paranın yerini alabileceğini belirten Bahreyn Merkez Bankası Bankacılık Gözetiminden Sorumlu Yöneticisi Halid Hamad “Orta ve uzun vadede İslami bitcoin bizleri bekliyor mu?” sorusu üzerine, “Evet, bekliyor. Tabii bunun bir ön koşulu var. Bütün ülkelerin bu teknolojiyi benimsemiş olması... Gelecek yıllarda tek kullanılacak para birimleri Bitcoin’ler olacak. Önümüzdeki yıllarda kartların da ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Operasyonel maliyetleri ve riskleri azaltmak için ATM’lerden kişisel bilgilerinizi girerek işlem yapılacağını öngörüyorum” diye konuştu. İslami finansta spekülasyon olmadığını, borcun alınıp satılmadığını belirten Hamad, konvansiyonel bankalara göre İslami bankaların daha sağlıklı olduğunu söyledi. Bahreyn Ekonomik Kalkınma Kurulu Başekonomisti Jarmo Kotilaine ise İslami bitcoin’e ilişkin de, “Bu konu kesinlikle değerlendirilmelidir. Ama ne zaman olur bilemiyoruz. Bunlar şimdi düşünce aşamasında” dedi. Bahreyn Bankacılık ve Finans Kurumu (BIBF) Direktörü Ahmed Al-Shaikh, Bitcoin’de yatırımcıları koruyacak regülasyonların bulunmadığını, uluslararası fikir birliğinin olmadığını, bu konunun İslami açıdan caiz olup olmadığının tartışıldığını söyledi.