Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Türk şirketi Pharmactive, master hücreden biyolojik ilaç geliştiren Güney Koreli firma Polus ile üretim tesisi kurma konusunda anlaşmaya vardı. Pharmactive anlaşma kapsamında üretilen ürünlerin 34 ülkede satış ve pazarlama hakkına sahip olurken, Türkiye biyoteknolojik ilaç üretebilen dünyadaki 6 ülkeden biri hâline gelecek. Pharmactive Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak, Polus ile ortaklıklarının 2016 yılına dayandığını belirterek, tesisin yaklaşık 230 milyon dolarlık yatırımla 2018’in ikinci yarısında hayata geçirileceği söyledi. Sancak, “Anlaşma ile Pharmactive master hücre kültürüne sahiplik hakkı, biyoteknolojik ürün AR-GE teknolojilerine erişim hakkının yanında, dünya standartlarında ve global klinik çalışmalarla geliştirilecek biyobenzer ürünlerin Türkiye, Rusya, BDT, Orta Doğu ve Doğu Avrupa bölgesinde 34 ülkede satış ve pazarlama haklarına sahip oldu. Global klinik çalışmalara Türkiye‘den de katılım sağlanacak. Ayrıca, Türkiye’de bir üretim tesisi kurulacak ve bu tesis Avrupa ve Amerika sağlık otoritelerinden (FDA) onaylı olacak. Bu vesileyle Türkiye’de olmayan yüksek teknoloji ülkemize transfer edilecek ve bu tesislerde farklı biyolojik ürünler de geliştirilebilecek. Biz Türkiye’de biyoteknoloji alanında AR-GE ve üretimde istihdam oluşturmayı ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu ‘teknolojik insan’ kaynağına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu tesislerde üreteceğimiz ürünler cari açığın azaltılmasına da önemli katkılar sağlayacak” dedi.



Polus Yönetim Kurulu Başkanı Seung Heon Nam da biyobenzer ilaç üretiminde oluşturulan bu ortaklığı “kan kardeşliğine” benzeterek, ilk olarak Güney Kore’de bir fabrika yatırımına başladıklarını kaydetti. Bu yatırım ile birlikte Türkiye’nin biyobenzer ilaç üretiminde önemli bir rol oynamaya başlayacağını ifade eden Nam, “Dünya genelinde 5 ülke biyoteknolojik ilaç üretiyor. Bu ülkeler ABD, İngiltere, Japonya, Güney Kore, İsviçre. Polus ve Pharmactive ortaklığında gerçekleştirilecek yatırımla Türkiye, biyoteknoloji alanında dünya standartlarında ilaç üretebilen 6. ülke olacak. Türkiye’den ürünleri çevre ülkelerin yanı sıra Avrupa ve ABD’ye de göndereceğiz. Fabrikada üretilen ürünlerin yüzde 5’i iç pazarda kalacak, yüzde 95’i ihraç edilecek. Güney Kore’deki fabrika ile Türkiye’deki fabrika aynı üretim kabiliyetine sahip olacak. Uzun vadede hangi ürünün Türkiye’de hangisinin Kore’de üretileceğine karar vereceğiz. En güvendiğimiz ürünlerden mutabık kaldıklarımızı tüm dünya için Türkiye’de üreteceğiz” diye konuştu.

220 milyar dolarlık pazar

Global ilaç pazarında en çok satılan 100 ilacın 48’i biyoteknolojik ilaçlar. Bu ilaçların global pazar büyüklüğü 220 milyar doları buluyor. Biyoteknolojik ilaç pazar büyüklüğünün 2019 yılında 445 milyar dolara ulaşacağı, 2030 yılında ise biyoteknolojik ürünlerin tüm ilaç tanı ürünleri içerisindeki payının yüzde 80’i bulacağı tahmin ediliyor. Çeşitli tedavi alanlarında kullanılmakta olan biyoteknolojik ilaçlar arasında hormonlar (eritropoietin, somatropin büyüme faktörleri), insülin, immunomodülatörler, monoklonal antikorlar (mAb’lar), kan koagülasyon faktörleri, enzimler ve aşılar sayılabilir.