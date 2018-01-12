Turkcell Akademi Liderlik Gelişim Programı kapsamında gerçekleşen C-Lounge oturumunda Turkcell çalışanlarıyla buluşan Paul Doany, sektör deneyimleri ve yöneticilik tecrübelerini paylaştı. Kendi alanında önemli işlere imza atmış, vizyoner ve örnek kişiliğiyle öne çıkan Paul Doany’e Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu eşlik etti.
Turkcell, Türk Telekom CEO’su Doany’i ağırladı
12.01.2018 - 04:15 | Son Güncelleme: 12.01.2018 - 04:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Telekomünikasyon sektörü, daha önce benzerine rastlanmayan bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.
Etiketler : doany,turkcell,
535639 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/535639.aspx
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