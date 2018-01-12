Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell Akademi Liderlik Gelişim Programı kapsamında gerçekleşen C-Lounge oturumunda Turkcell çalışanlarıyla buluşan Paul Doany, sektör deneyimleri ve yöneticilik tecrübelerini paylaştı. Kendi alanında önemli işlere imza atmış, vizyoner ve örnek kişiliğiyle öne çıkan Paul Doany’e Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu eşlik etti.