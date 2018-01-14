Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şubat ayında başlayacak Survivor’da tüm yarışmacıları giydireceklerini anlatan Cazador Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Görür “Survivor için özel koleksiyon hazırlıyoruz. Yarışmacılar için kıyafetler büyük bir titizlikle özel olarak hazırlanıyor. Her yarışmacıya giyeceği şortunu, tşörtünü, eşofman takımını, yağmurluğunu, çantasını üretmekteyiz. Yarışmacıların giyecekleri kıyafetleri, müşterilerimiz mağazalarımız ve online satış sitelerinden kolay bir şekilde tedarik edebilecekler. Ayrıca yarışmacıların haricinde Dominik’te çalışan yüzlerce kişilik ekibin kıyafet ihtiyaçlarını karşılamakta bizlere ayrı bir mutluluk vermektedir.” dedi. Cazador’un İspanyolcada ‘Avcı’ anlamına geldiğini anlatan Fatih Görür, sektörde 2004 yılında markalaşmaya gittiklerini ve Cazador’un 2006 yılında doğduğunu söyledi. Bugün Türkiye’nin 400 noktasında ürünlerinin satıldığını belirten Görür, her yıl yüzde 25 ile 30 arasında büyüdüklerini söyledi. Bu yıl için 75 milyon TL üzerinde ciro beklediklerini ifade eden Görür, “2018’de 100 milyon TL civarı ciro hedefimiz var. Önümüzdeki yıllarda hedeflenen bütçemizi yeni projelerle destekleme arzusundayız.” dedi. Bir sezonda kadın-erkek koleksiyonlarında yaklaşık 600 model ürün için imalat yaptıklarını söyleyen Görür, “Yılda iki sezon var. Bu da yılda 1.200 model ürüne denk geliyor. Tasarımların tamamını biz yapıyoruz” şeklinde konuştu. Ürünlerin yüzde 20’sini yurt dışına sattıklarını anlatan Görür, “İlk sırada Yunanistan yer alıyor. İsviçre, Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, Sırbistan sırasıyla geliyor. Yaklaşık 10 ülkede de bayiliğimiz var” dedi.

Hollanda veya İtalya’ya tasarım ofisi açacak

Yurt dışında tasarım ofisi açmayı da düşündüklerini anlatan Görür, “Hedefte Hollanda veya İtalya var. Tasarıma çok önem veriyoruz. Tasarımcının rahat düşünebilmesi için modayı iyi takip etmesi gerekiyor. Yurt dışında bir ofisimizin olması tasarım olarak bizi daha ileriye taşıyacak. Türkiye’de tasarımla ilgilenen geniş bir ekibimiz var. Yurt dışı açılımımızla bu sayı daha da artacak” dedi.