Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşsizlik maaşı ne kadar, işsizlik maaşı başvuru şartları neler, işsizlik parası ne kadar, işsizlik maaşı nasıl alınır ile ilgili bilgi öğrenmek isteyen vatandaşlar yoğun bir araştırma içine girdi. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşları da değişti. 2018 yılı çalışanlar ve emekliler kadar işsizler için de ücretlerin ne kadar arttığı sorgulanıyor. İşsizlik maaşı da diğer birçok ücret gibi asgari ücrete göre hesaplanıyor. Tüm bu şartlar altında artış görülen işssizlik maaşı ne kadar, başvuru şartları neler, işsizlik maaşı için ne zaman başvurmak gerekiyor. Detaylar için haberimizi inceleyebilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Diğer birçok ücret gibi işsizlik maaşı da asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Asgari ücret bu yıl 2 bin 29 liraya yükselirken, en düşük işsizlik maaşı damga vergisi düşüldükten sonra 805,63 liraya en yüksek işsizlik maaşı ise bin 611,28 liraya çıktı. Ayrıca işsiz kalan bir çalışanın 10 ayda alacağı toplam para 16 bin 112 lira olarak hesaplanıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN ŞARTLAR NELER?

Sigortalı olarak çalışanlar kendi istek ve kusurları dışında işten ayrıldıklarında işsizlik maaşı alabilirler. İşsiz kalmadan önceki 120 gün sigorta priminin kesintisiz olarak ödenmiş olması gerekiyor. Yine işsiz kalmadan önceki çalışma süresinde 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta priminin ödenmiş olması şartı da aranıyor. Haklı fesihle kendi isteği ile işten ayrılanların da işsizlik maaşı alma hakkı bulunuyor.

İŞSİZLİK MAAŞINA NE ZAMAN BAŞVURULUR?

İş akdinin feshedilmesinden sonra 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurmak gerekiyor. Bu süreyi geçirmek hak düşürmese de hak kaybına yol açıyor. Süresi içinde işsizlik maaşına başvurmayanların hakkı kaybolmuyor. Ancak gecikmeniz alacağınız maaşın süresini azaltıyor. Yani 10 ay maaş alması gereken bir işçi 2 ay sonra başvurursa 9 ay maaş alıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN NEREYE VE NASIL BAŞVURULUR?

İşsizlik maaşı için en yakın İŞKUR Müdürlüğü'ne şahsen veya internetten başvurabilirsiniz. Şahsen başvurularda kimlik belgesi ve işyeri tarafından verilen ayırma belgesi isteniyor.

NE KADAR SÜREYLE İŞSİZLİK MAAŞI ALINIR?

İşsizlik maaşı alma sürenizi son 3 yıldaki çalışmalarınız belirliyor. Son 3 yılda 600 gün sigortalı çalışanlar 6 ay, 900 gün çalışanlar 8 ay ve bin 80 gün sigortalı çalışanlar 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabiliyor.

ASKERDEN SONRA İŞSİZLİK MAAŞI ALINIYOR MU?

Askere gitmeden önce işsizlik maaşı alanlar bu süre içinde askere giderlerse döndüklerinde başvururlarsa kalan maaşlarını almaya devam ediyorlar.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN KESİLİYOR?

İşsizlik ödeneği alırken herhangi bir işte çalışmaya başlayanların maaşları kesiliyor. İŞKUR tarafından teklif edilen bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesiliyor. İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde emekli olanların maaşları kesiliyor. İşsizlik ödeneği aldığı sırada askere gidenlerin de maaşları kesiliyor.

BİLDİRİM YAPILMAZSA NE OLUR?

İşsizlik maaşı alırken durumunda bir değişiklik olanın bunu hemen İŞKUR'a bildirmesi gerekir. Bildirmeyip maaşı almaya devam edenler tespit edildiğinde ödenen paralar faiziyle geri alınıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

İşsizlik maaşı çalışanın son 4 ayda aldığı brüt ücretin ortalaması alınarak hesaplanıyor. Çalışan brüt ücretinin yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı alıyor. Bu rakam geçerli brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Yani maaşı yüksek olan birisinin alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin yüzde 80'i kadar oluyor. İşsizlik maaşından sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALANIN SİGORTASI YAPILIR MI?

İşsizlik maaşının alındığı sürede Genel Sağlık Sigortası primleri yatırıldığı için bu süre içende işsizin kendisi ve ailesi sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.