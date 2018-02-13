Şirketler; 2018 yılında da toplamda yüzde 19 büyüme öngörüldüğünü duyurdu. Şirketlerden KAP’a yapılan açıklamada, Yıldız Holding’in geçen hafta grubun 2017 kesinleşmemiş finansal sonuçlarına yönelik bankalar ile olağan toplantısını gerçekleştirdiği belirtildi. Yıldız Holding’in ayrı ayrı ve çok sayıda olan kısa vadeli kredilerinin bir çatı altında toplanarak uzun vadeli bir sendikasyon kredisine çevrilmesi hakkında basında yayınlanan haberler üzerine yapıldığı ifade edilen açıklamada “Bu kapsamda bir yerel bankanın liderliğinde çalışmalara devam edilmektedir” denildi.
Yıldız Holding’den 42,3 milyar lira ciro
13.02.2018 - 04:26 | Son Güncelleme: 13.02.2018 - 04:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bizim Toptan ve Ülker Bisküvi ana hissedarı Yıldız Holding, 2017’yi yüzde 22 büyüme gerçekleştirerek 42,3 milyar TL ciro ile tamamladı.
Etiketler : yıldız holding,
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