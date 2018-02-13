Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketler; 2018 yılında da toplamda yüzde 19 büyüme öngörüldüğünü duyurdu. Şirketlerden KAP’a yapılan açıklamada, Yıldız Holding’in geçen hafta grubun 2017 kesinleşmemiş finansal sonuçlarına yönelik bankalar ile olağan toplantısını gerçekleştirdiği belirtildi. Yıldız Holding’in ayrı ayrı ve çok sayıda olan kısa vadeli kredilerinin bir çatı altında toplanarak uzun vadeli bir sendikasyon kredisine çevrilmesi hakkında basında yayınlanan haberler üzerine yapıldığı ifade edilen açıklamada “Bu kapsamda bir yerel bankanın liderliğinde çalışmalara devam edilmektedir” denildi.