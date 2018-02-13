Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "14 Şubat Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 17 kuruş, benzin grubunda 11 kuruş fiyat indirimi beklenmektedir" denildi.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent hampetrolün varil fiyatı 70.2 dolardan yüzde 10.34 düşüşle 62.94 dolara kadar geriledi.