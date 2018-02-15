Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra merkezli Tangible Holding bünyesindeki 15 grup şirketinden biri olan Tangible Middle East Investments ile Emay İnşaat güçlerini birleştirdi. Şirketin, Suudi Arabistan, Dubai, Kuveyt, Ürdün ve Hollanda’daki projelerden sonra Türkiye’deki ilk ortaklığı Emay İnşaat ile oldu. Marka politikası olarak yüksek kârlı projeler yapmayı ya da ortaklıkları hedefleyen şirket, Emay İnşaat’ın, TOKİ iştiraki Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş. (EPP) desteğiyle hayata geçirdiği Yalova KentPlus projesindeki 3 otelden 1’i ve 214 residence için 82 milyon dolarlık ortaklık anlaşmasına vardı. Ortaklı anlaşmasını Emay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Çağlar, Emay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Burak Gören ve Tangible Middle East Investments Yönetim Direktörü Dr. Bader Alhussinan imzaladı.

İş birliğinin sınırları Körfez’e ulaşacak

Osmangazi Köprüsü’nün açılmasıyla değeri en çok artan ilk 10 ilin başında Yalova’nın gelmesi, yabancı yatırımcının bu bölgeyi seçmesinde etkili oldu. Hakan Çağlar, Yalova’ya önümüzdeki 5 yıl içerisinde sanayi yatırımlarının geleceğini söyledi. İki şirketin ortaklığı Yalova KentPlus Projesi ile de sınırlı kalmayacak. Tangible Middle East Investments, Körfez ülkelerinde yapacağı yatırımlarda Emay İnşaat’la işbirliği yapma konusunda stratejik iş birliği anlaşması da imzaladı. Hakan Çağlar “İnşaat, sağlık, eğitim, otelcilik, altyapı, teknoloji ve enerji sektöründe uluslararası ortaklıkları olan Tangible Middle East Investments ile olan işbirliğimiz, yine yatırımcısına kazandıracak konut ile otel yatırımları da olabilir’’ dedi.