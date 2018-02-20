Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar endeksi bugün, cuma günü gördüğü üç yılın dip seviyesi olan 88,25'in üzerinde 89,60 civarında yer alıyor. Bu durum TL ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerini olumsuz etkiliyor.

Dolar/TL 3,80'in üzerine kadar yükseldi. Euro/TL ise 4,68'in üzerinde hareket ediyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,79'un önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 3,7350'nin destek olarak izleneceğini söyledi.

BORSADA YÜZDE 2'LİK DÜŞÜŞ

BIST 100 endeksi günü yüzde 2,11 düşüşle 113.432,85 puandan tamamladı, işlem hacmi 6,2 milyar TL oldu.