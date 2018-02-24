Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, PTT üzerinden PTT Pazaryeri adı altında esnafların yer alacağı bir platform üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Lansmanını iki bakan olarak kısa zamanda yapacağız. Orada geleneksel üretim yapan sanatkarlara, esnaflarımıza, yine buradan dünyaya açılmak isteyen küçük işletmelerimize, yöresel ürün satan pazarlarımıza, coğrafi işaretlerle satışın önünü açacağız. Burada esasında biz bir anlamıyla yereli dünyaya taşıyacağız” dedi. Tüfenkci ayrıca nisan ayında e-Ticaret zirvesini toplayacaklarını ve enine boyuna masaya yatıracaklarını bildirdi. e-Ticaret’in yeni gelişen bir sektör olduğunun altını çizen Bakan Tüfenkci, “Türkiye için de bu anlamıyla yeni bir sektör. Türkiye’de e-Ticaret’in toplam perakende pazarı içindeki payı yüzde 3,5’larda... Biz bunu yüzde 15-20’lere taşımak istiyoruz. e-Ticaret ile ilgili mevzuat düzenlemelerini yaptık. Özellikle Güven Damgası’nı getirdik. Kayıt sistemini, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ni (ETBİS) getirdik. Şu an “ETBİS’e kayıtlı 16 bin 500 site var” diye konuştu.

Bakan Tüfenkci kooperatiflerle ilgili önümüzdeki dönemde yapmak istedikleri değişiklikler konusunda da açıklamalarda bulundu. Kooperatifleri ekonominin bir unsuru hâline getirmek istediklerine dikkat çeken Tüfenkci şunları kaydetti: “Özellikle kooperatiflerin mevzuatını bir değiştirmek istiyoruz. Denetimi artırmak, kooperatif yönetimini mümkün olduğu kadar profesyonelleştirmek istiyoruz. Kooperatifin üyelerinin haklarını koruma noktasında sıkıntılar var, onu düzenlemek istiyoruz. Kooperatifleri anonim şirketlerle eşit hâle getirip dezavantajdan kurtarmak istiyoruz.”