Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketin açıkladığı 2017 mali performans sonuçlarına göre; Tekfen Grubu geçen yıl konsolide bazda 7 milyar 487 milyon lira ciro elde etti. Tekfen Grubu’nun özkaynakları ise 3 milyar 8 milyon liraya ulaştı. Tekfen Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili, 2017’nin, grubun halka arzının 10’uncu yıl dönümü olduğunu anımsattı. Birgili, geçen yılı tarihi yüksek bir ciro ve kârlılık seviyesinde tamamladıklarını belirterek “Tekfen Holding hisselerinin Borsadaki değerinin yıl içerisinde rekor üzerine rekor kırması, ‘karlılık eksenli yeni büyüme’ olarak belirlediğimiz yeni dönem hedefine ulaşma yolundaki çabalarımızın yatırımcılar tarafından da değerlendirilip desteklendiğini bizlere göstermiştir. Yüzde 45’in üzerinde yüksek bir halka açıklık oranına sahip olan holdingimiz hisselerinin 2017’de elde ettiği değer artışının, BİST 100’ün ortalama değer artışının yaklaşık dört katı olması, Tekfen’de başlattığımız dönüşüm hareketinin güçlü bir manifestosu olarak kabul edilebilir” dedi.