Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl tütün ve sigara ihracatından elde edilen 1 milyar dolarlık gelirde, tarımda istihdam edilen kadınların emeği büyük. Egeli kadın çiftçiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Philip Morris Sabancı’nın İzmir Torbalı’daki fabrikası Philsa’da, Oryantal Tütün Agronomi ve Eğitim Merkezindeydi. Tarım hakkında bilgilendirilen 100 kadın çiftçi, binbir zahmetle ürettikleri tütünün hangi aşamalardan geçtiğini bizzat yerinde görüp, incelediler. Philsa Philip Morris/Sabancı Yönetim Kurulu Murahhas Azası Enrique Jimenez, Türkiye’deki toplam tütün üretiminin yüzde 70’ini Egeli kadınların gerçekleştirdiğini söyledi. Jimenez, “Bu emeklerinizle Türkiye’nin ekonomik gücüne güç katıyorsunuz” dedi.