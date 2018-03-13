Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin doğal kaynak sularından 429 bin 619 tonu 110 ülkeye ihraç edildi ve 66,8 milyon dolar gelir sağlandı. Bursa ve Sakarya başta olmak üzere Türkiye’nin doğal kaynaklarından çıkarılan suların büyük miktarını İngilizler aldı. İngiltere’ye 12 milyon dolar karşılığında 108 bin 824 ton su gönderildi. 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 5 artışı ifade eden bu rakama göre, Türkiye’nin ihraç ettiği her 4 litre suyun 1 litresini İngilizler içti. Türk kaynak sularının en çok tüketildiği ülkeler arasındaki Almanya’ya geçen yıl 14,6 milyon dolar karşılığında 86 bin 553 ton su ihraç edildi. Almanya’ya yapılan ihracat 2016’ya göre tonajda yüzde 12, değerde yüzde 37 artış gösterdi. Bir başka ifade ile Almanya’ya daha çok suyu, yüzde 37 pahalıya sattık. İngiltere ile Almanya’ya yapılan dış satım, toplam su ihracatının yüzde 40’ını oluşturdu. Bu iki ülkenin haricinde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Dubai en fazla kaynak suyu satılan ülkeler arasında. Dubai’ye yapılan su ihracatı 2017 yılında 2016’ya göre yüzde 143, değer bazında yüzde 84 artış gösterdi. Bu ülkeye 10 bin 159 ton su satılıp 1 milyon 703 bin dolar gelir elde edildi.