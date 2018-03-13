Gong törenine Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Esen, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği Kurucu Başkanı Özlem Denizmen, FODER Başkan Yardımcısı Attila Köksal ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra birçok lise öğrencisi katıldı. Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Esen, törenindeki konuşmasında, geçen sene dünya çapında 137 ülkede yaklaşık 8 milyon çocuk ve gence çeşitli etkinliklerle ulaşıldığını kaydetti. Esen, Küresel Para Haftası’nın çocuklara ve gençlere bilinçli yatırım, tasarruf etme, istihdam kazanma ve girişimci olma gibi konularda ilham vermeyi amaçladığını ifade etti.
Gong Küresel Para Haftası için çaldı
13.03.2018 - 05:33 | Son Güncelleme: 13.03.2018 - 05:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul’da açılış gongu, “Para işleri önemlidir” olarak belirlenen “Küresel Para Haftası” için çaldı.
Etiketler : borsa istanbul,
549875 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/549875.aspx
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