Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gong törenine Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Esen, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği Kurucu Başkanı Özlem Denizmen, FODER Başkan Yardımcısı Attila Köksal ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra birçok lise öğrencisi katıldı. Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Esen, törenindeki konuşmasında, geçen sene dünya çapında 137 ülkede yaklaşık 8 milyon çocuk ve gence çeşitli etkinliklerle ulaşıldığını kaydetti. Esen, Küresel Para Haftası’nın çocuklara ve gençlere bilinçli yatırım, tasarruf etme, istihdam kazanma ve girişimci olma gibi konularda ilham vermeyi amaçladığını ifade etti.