Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emlak Konut GYO, Galatasaray’ın Riva’daki arazisinden sonra Florya’daki tesislerinin arsasını da satışa çıkarıyor. Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeliyle yapılacak ihale 5 Nisan’da yapılacak. Toplamda 63 bin 230 metrekare büyüklüğe sahip olan arsa üzerinde 55 bin 98 metrekarelik konut yapma hakkı bulunuyor.

Atatürk Havalimanı nedeniyle zemin+2 kat sınırı bulunan konut alanıyla birlikte ihale kapsamında; dinî tesis alanı, ilköğretim alanı ve park alanları da ihale edilecek. Gayrimenkul sektöründeki firmaların yoğun ilgi göstermesi beklenen arsada emsal 1,30 olarak belirlendi. Konut alanı 42 bin 383 metrekare, dinî tesis alanı 1533 metrekare, ilköğretim park alanı 5 bin 1 metrekare ve park alanı 14 bin 313 metrekare olarak belirlenen arsanın ihalesinde ilk oturum 5 Nisan Perşembe saat 14.30'da Emlak Konut GYO Ataşehir binasında gerçekleştirilecek.