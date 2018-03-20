Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10 yılda 137 projeye hibe desteği verdiklerini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan bu yıl da hibe programlarının ağırlığını artırıp eğitim başlığı altında topladıklarını söyledi. “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ile “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” alanlarında kadın, genç ve engellilerin karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm üreten projelere 50 bin TL ile 200 bin TL arasında hibe desteği sağlanacak. Hibeye hak kazanan projeler haziran ayında açıklanacak.