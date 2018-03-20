Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da 17 bin 395 taksi bulunuyor. Bir takside 12 saat esasına göre çalışan iki şoför günlük ortalama 400 lira plaka sahibine para ödüyor. Bir taksi günde ortalama 100-110 liralık yakıt harcıyor. Şoförlerin durak aidatı yemek gibi giderleri ise günde 70-80 lirayı buluyor. Şoförlerin günde ortalama 100 lira da ceplerine kalıyor. Bir taksici ayda ortalama 2 bin -2 bin 500 lira gelir elde ediyor. Bu rakamlara göre günde ortalama 15 milyon lira, ayda ise 440- 450 milyon lira nakit para dönüyor taksi sektöründe.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası eski Başkanı Yahya Uğur, İstanbul’da bulunan 17 bin 395 taksi plakasının değerinin yaklaşık 28 milyar lira değerinde olduğunu ifade ederek, taksi plakasını şahısların sadece bir tane alabildiğini, şirketlerinde taksi plakası alma hakkının bulunmadığını ifade ederek, Uğur, “Bu esnafa verilmiş bir haktır” dedi. Uğur, “Ancak piyasada bazı kesimler, 30-40 tane arabayı kiralamış gibi görünüp çalıştırıyor” ifadelerini kullandı.

Yahya Uğur, taksi plakalarının kiraları hakkında da bilgi veren Yahya Uğur, “Genel geçer rakamlar var, bunların net rakamları yok, kimlerin belirlediği de belli değil, herkes birbirini göstererek ‘bu civarda gidiyor’ diyerek kendi koyduğu rakamları söylüyor. Bir taksi sahibi kendisi çalışmıyorsa 5-6 bin lira para kazanabilir. Kendisi çalışıyorsa bu rakam 7-8 bin liraya çıkabilir” diye konuştu.