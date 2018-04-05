Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başta Suriye olmak üzere birçok cephede terörle mücadele eden ve destan yazan kahraman askerlerimiz hepimizi gururlandırıyor. Askerlerimiz vatan için canlarını feda ederken yasalarımız da onların geleceğini koruma altına alıyor. Emeklilik hesabında hem er hem de asteğmen olanlar için önemli avantajlar bulunuyor. Askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor. Böylece işe girdiğiniz tarih askerlik süresince geriye doğru gidiyor. Askerliğini sigortadan önce er veya erbaş olarak yapanlar öncelikle işe girdikleri tarihe bakmalı. Bu tarihten geriye doğru kaç ay gittiklerinde yaş şartı değişecekse o kadar gün borçlanarak emekliliği öne çekebilirler.

ASTEĞMENE YIPRANMA VAR

Asteğmen olarak askerliğini yapan kişilerde iki ayrı durum söz konusu. Öncelikle yedek subay okulunda geçen süreleri borçlanarak emeklilik hesabında kullanabiliyorlar. Asteğmen olarak görev yaptıkları süreler de emekliliği öne çekiyor. Adaylar, asteğmenliğe geçtikleri andan itibaren Emekli Sandığı'na tabi oluyor. Yedek subaylıktan önce SSK'lı olanların işe giriş tarihleri asteğmenlik süresinin 4'te 1'i kadar geriye götürülüyor. Önce yedek subay olup sonra SSK'lı olunmuşsa 4C'li oldukları tarih yedek subaylık süresinin 4'te 1'i kadar geriye götürülerek işe başlangıç sayılıyor. Primler de toplam prime ekleniyor.

ÖRNEK HESAPLAMA

Mehmet Bey 10.09.1970 doğumlu ve 10.07.1993 tarihinde işe girmiş ve askerliğini de sigortadan önce yapmış olsun. Mehmet Bey'in emeklilik şartları 25 yıl, 54 yaş ve 5.675 gün. Emekli olacağı tarih ise 10.09.2024. Eğer 8 aylık askerlik borçlanması yaparsa işe giriş tarihi 10.11.1992'ye çekilecek. Şartlar 53 yaş, 5.600 gün, emeklilik tarihi 10.09.2023 olacak. Böylece 1 yıl erken emekli olabilecek.

Sabah