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Bakanlık yalanladı! 'Bosna Hersek iddiaları asılsız'
13.04.2018 - 14:17 | Son Güncelleme: 13.04.2018 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, NBŞ ithalatını artıracak şekilde Bosna Hersek’e izin verildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmadığını aksine NBŞ ithalatına sınırlama söz konusu olduğunu açıkladı.
Etiketler : gıda traım ve hayvancılık bakanlığı,bosna hersek,
555842 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/555842.aspx
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