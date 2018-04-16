Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu Ankara



Bu çağrıyla kullanıcılara yüksek hızda içerik sağlayabilen yenilikçi fiber teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor. Proje bütçesi üst sınırı 4 milyon lira olarak belirlenen çağrı kapsamında fiber ağ teknolojileri konusunda özgün yazılım ve donanımların geliştirilmesi bekleniyor. Haziran başına kadar açık kalacak çağrı kapsamında proje süresi en uzun 36 ay olarak belirlenirken, ortaklı çalışmalarda bütçe üst sınırı 6 milyon liraya çıkacak. Çalışma kapsamında bir üniversiteden veya araştırma merkezinden danışmanlık hizmeti alınması tavsiye ediliyor.