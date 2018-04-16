Osman Çobanoğlu Ankara
Bu çağrıyla kullanıcılara yüksek hızda içerik sağlayabilen yenilikçi fiber teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor. Proje bütçesi üst sınırı 4 milyon lira olarak belirlenen çağrı kapsamında fiber ağ teknolojileri konusunda özgün yazılım ve donanımların geliştirilmesi bekleniyor. Haziran başına kadar açık kalacak çağrı kapsamında proje süresi en uzun 36 ay olarak belirlenirken, ortaklı çalışmalarda bütçe üst sınırı 6 milyon liraya çıkacak. Çalışma kapsamında bir üniversiteden veya araştırma merkezinden danışmanlık hizmeti alınması tavsiye ediliyor.
TÜBİTAK'tan 'fiber' için AR-GE çağrısı
16.04.2018 - 03:05 | Son Güncelleme: 16.04.2018 - 03:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TÜBİTAK, fiber optik iletişim ağları konusunda önemli bir çağrıya çıktı.
Osman Çobanoğlu Ankara
Etiketler : tübitak,fiber,
556161 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/556161.aspx
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