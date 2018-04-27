Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Ankara’daki bilgilendirme toplantısına katılan SGK Denetmeni ve Adli Bilirkişi Bünyamin Esen “İstihdamı teşvik için devlet prim teşviki veriyor. Primler İşsizlik Fonu, Hazine, Kalkınma Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Ancak bu teşviklerden yararlanmayınca milyarlarca liranız SGK’da kalıyor. Oysa bu teşviklerle işçilik maliyetlerini düşürmek mümkün” dedi. İşverenin en önemli yüklerinden birinin istihdam yükü olduğunu, ülkemizde yüzde 40’a yaklaşan sosyal sigortalar primi bulunduğunu hatırlatan Esen, “2016 yılında teşvik olarak ödenen kaynak 19,8 milyar lira. Bu rakam 2017’de 24,2, 2018’de ise 27 milyar liraya ulaştı. 2004’ten bu yana verilen teşvik 76 milyar lira oldu. 1 milyon 345 iş yeri teşvikten yararlandı.” dedi. Bünyamin Esen, işverenler tarafından son 10 yılda hiç işlem yapılmayan 117 milyon liranın da bankalarda unutulduğunu hatırlattı.