Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Ramazan ayına sayılı günler kala fıstık fiyatları 210 liraya çıkınca baklavacılar boykot kararı aldı. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım stokçular sebebiyle fıstık fiyatlarının son bir hafta 60 lira artış gösterdiğini belirterek, fiyat artışını protesto için ramazan ayı boyunca fıstıklı baklava üretmeyeceklerini bildirdi.



ÇİFTÇİDE 60 LİRA

Çiftçiden 60 TL’ye alınan baklavalık fıstığın 210 TL’ye kadar yükseldiğine dikkat çeken Yıldırım, “Fıstık fiyatlarında 2017’den bu yana tam üç kat artış oldu. Son bir haftalık artış ise 60 lirayı buldu. Toptan fiyatlarından bahsediyoruz. Oysa şu an fıstığın kilosu 70 TL olması gerekirdi. Ne üretici ne de baklavacı kazanıyor. Kazanan sadece stokçular. Soruna bir çözüm üretilmezse çok sayıda baklavacı iflas edecek ve milli değerimiz olan baklava tarihe karışacak. Stokçulara kara borsacılara fırsat vermeme adına ramazan ayında fıstıklı baklava satmama kararı aldık. Fıstık yerine ceviz, badem, fındık gibi ürünlerden baklava üretimine ağırlık vereceğiz. Üyelerimizde ‘bu mağazada fıstıklı baklava satılmayacaktır’ notu düşerek tüketiciyi bilgilendirecek” dedi.



İTHALAT İZNİ İSTEDİLER

Fıstıkta ithalatın önünün açılmasını isteyen Yıldırım, “Sektörde denetleyici ve belirleyici mekanizmaların oluşmamasından dolayı, bu boşluktan faydalanan karaborsa stokçular piyasaya zarar veriyor. Sektörümüzde yaşanan kontrolsüz fiyat politikalarının önüne geçilmesi için ithalat gümrük vergilerinin düşürülmesi ve ithalatın önünün açılması gerekmektedir. 3 aylık bir ithalat izni istiyoruz. Zaten 3 ay sonra yeni ürünler piyasaya sunulacak. Fıstığın fiyatları düşecektir” diye konuştu. Konuyu Maliye ve Sanayi Bakanlıklarıyla da görüştüklerini dile getiren Yıldırım, çarşamba günü de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile bir araya gelip taleplerini ileteceklerini söyledi.