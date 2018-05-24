Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, iki farklı proje ile Türkiye’ye yönelik 1 milyar dolarlık krediyi onayladı. Bankadan yapılan yazılı açıklamada “Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Genişletme Projesine yönelik 600 milyon dolar tutarındaki bir kredi onaylandı” denildi. Bankanın onayladığı bir başka kredi ise ülkemizdeki Finansmana Kapsayıcı Erişim Projesine yönelik 400 milyon dolar tutarındaki kredi oldu. Doğalgaz depolama genişletme projesine yönelik sağlanan finansman aracı, ilk yedi yılı geri ödemesiz olmak üzere 22,5 yıl vadeli oldu. Finansmana Kapsayıcı Erişim Projesine sağlanan finansman aracı ise ilk altı yılı geri ödemesiz olmak üzere 29 yıl vadeli olarak belirlendi. Dünya Bankası açıklamasına göre; bu proje Türkiye garantörlüğü altında, borçlu ve uygulayıcı kuruluş sıfatı ile TSKB aracılığı ile uygulanacak ve önemli bölümü KOBİ’lere kullandırılacak.

ARZ GÜVENLİĞİNDE KİLİT ROL

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt “Tuz Gölü’ndeki doğalgaz depolama tesisi Türkiye’de bu tip bir depolama tesisinin ilk örneğini ve aynı zamanda dünyada da birkaç tesisten birini oluşturuyor. Depolama tesisi Türkiye’nin enerji güvenliğinin arttırılmasında kilit bir rol oynayacak ve hanehalkları ile işletmeler arasında artan doğalgaz talebine cevap vermede esneklik sağlayacaktır” dedi. Zutt, özellikle küresel arzın kısıtlı olduğu veya kış koşulları sebebiyle talebin aniden yükseldiği durumlarda, tesisin tüketicilere kesintisiz olarak yeterli doğalgaz ulaştırılmasını sağlamaya yardımcı olacağını da belirtti.