Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GSM operatörleri fiber altyapının ortak kullanımı konusunda nihayet anlaşmaya vardı. Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla Türksat, Vodafone, Türk Telekom, Türkcell ve Telkoder tarafından imzalandı. Anlaşma ile operatörler Türk Telekom ve Türksat’ın altyapısını kiralama yoluyla kullanabilecek. Hizmet alan firmalara sözleşme süresine göre indirim uygulanacak. İnternet kullanıcıları da daha hızlı internete daha az para ödeyecek. İmza töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, altyapının tek elden gitmesinde maliyette 5 kat bir avantaj sağladığını, kabaca 20 milyarlık bir işte birlikte altyapı yapılması hâlinde bu rakamın 4 milyara kadar inmesinin söz konusu olduğunu vurguladı. Ülkenin kaynaklarını en iyi şekilde kullanmanın sadece kamunun değil herkesin, özel sektörün de vazifesi olduğuna dikkati çeken Yıldırım “Ortak altyapı sayesinde gereksiz kazılar ve standart altı işler ortadan kalkacak” dedi.



SIRADA BAZ İSTASYONLARI VAR

Yıldırım fiberin ardından şimdi sıranın, kulelerde ortak kullanıma geçmek olduğunu dile getirdi. Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti: Yolların üzerine bakıyorsunuz üç kule yan yana. Yazık günah değil mi, üçü de aynı işi görüyor. İki tanesini al, 10 kilometre öteye birini 20 kilometre öteye bir diğerini koy. Her taraf aynı şekilde güzelce kapsansın. Bizim arazimiz dümdüz değil, dağlar, vadiler... İşimiz her bakımdan zor. Jeopolitik olarak savaşların, karışıklıkların olduğu bir bölgedeyiz. İletişim, ulaşım altyapısı açısından zorluklarımız var. Ama bu zorluklar bizim azmimizi artırıyor. Zoru başarmak, ayakta kalmak için çok önemli bir meziyettir. Bunun için de çalışıyoruz.



HEDEF 10 MİLYON ABONE

Mobil geniş bant abone yoğunluğunu iki yıl içerisinde yüzde 80’e taşımayı amaçladıklarına dikkati çeken Başbakan Yıldırım, 2030’a kadar da yüzde yüzün üzerine çıkılması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: 2017’nin sonuna itibarıyla 4,5 G’de 65 milyon aboneye ulaştık. İnternet kullanım oranı, biz yola çıkarken çok düşüktü. Şimdi gelişmiş ülkeler ortalamasını yakalamış durumdayız. 2020’de yüzde 70’i aşacağımızı düşünüyoruz, 2030’da yüzde 85’lere ulaşacağız. Fiber yani kablo internet de bir başka alan. Bunun da geliştirilmesi lazım. Burada da 5 milyon hedefimiz var. Uzun vadede 10 yıllık süre içerisinde 10 milyon aboneye ulaşmak. Yüzde 15 olan sabit geniş bant abone yoğunluğunu da 2020’de yüzde 20’ye, 2030’da ise yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyoruz.

2023 hedeflerine ulaştıracak

İmza töreninde konuşan Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany, kamu çıkarlarını gözeterek, sabit altyapıda mükerrerliği azaltmak için altyapımızı daha uygun şartlarda kullanıma açtıklarını söyledi. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da bu yolculukta hep birlikte Türkiye’ye değer katmaya devam edeceklerini ifade etti. Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan ise protokolün Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacağına dikkat çekerek “Protokol, sektörümüzde daha cesur yatırımların önünü açacak, altyapı paylaşımını artıracak, mükerrer yatırımları ve kaynak israfını önleyecek, daha fazla haneye fiber internet götürmemizi sağlayacak. Müşterilerimize daha hızlı interneti, daha yaygın bir biçimde, daha uygun fiyatlarda ve daha kaliteli şartlarda sunabileceğiz. Adil koşullarda altyapı paylaşımıyla önce tüketicimiz, sonra ekonomimiz kazanacak” dedi.

İşinize bakın

Başbakan Binali Yıldırım, belediyelerin telekom altyapı şirketi olmaya heveslendiğini belirterek “İşinizi yapın, kardeşim. Kanalizasyon, su, altyapı, temizlik işleri, park bahçe sizin işleriniz bunlar. Bırakın iletişimciler, iletişim işini yapsın. Şehircilik işlerini siz yapın. Niye başkasının alanına hevesleniyorsun. Belediyeler buradan para kazanacağım diye yalan yanlış bir sürü kazılar yaptırıyorlar. Marangoz testeresiyle bir çizik gibi asfaltı yarıyor. Elleriyle kabloyu sıkıştırıp iletişim altyapısı yaptım. Böyle bir şey olur mu? Bunlar yanlış işler” diye konuştu. İletişim çalışmalarına bir düzen getirileceğinin altını çizen Yıldırım, daha sağlıklı bir altyapının gelişmesinin hedeflene-ceğini söy-ledi.