Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

2010’daki Mavi Marmara baskınından 6 yıl sonra varılan anlaşmayla normalleşen Türkiye-İsrail ilişkileri, Gazze Şeridi’nde en az 60 Filistinlinin katledilmesi sonrası yeni bir krizle karşı karşıya kaldı. Ankara-Tel Aviv arasındaki gerilimin fitilini Kudüs krizi ateşlerken, İsrail yönetimi Türkiye’ye ekonomik yaptırım kararı aldı. Geçen yıl 3,4 milyar dolar ihracat yapılan İsrail pazarının Türkiye için vazgeçilmez olmadığını ifade eden TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki “60 bin ihracatçımızla artık kaybettiğimiz pazarları kolay ikame edebilecek güce sahibiz. Bugün İsrail yoksa Afrika’nın bir ucuna veya Güney Amerika’ya, Uzak Doğu’ya, Hindistan’a gideriz. Bizim işimiz kaybettiğimizin peşinden ağlamak değil yerine ikâme etmek” dedi.



TELAFİSİ ÇABUK OLUR

Mazlum insanların öldürüldüğü yanlış bir operasyon yürütülürken, ihracatçılar olarak, ticaret yapma kaygısına düşmeyeceklerini belirten Tahsin Öztiryaki “Türkiye genç nüfusu ve ihracat potansiyeliyle birçok ülkenin hedef pazarı. Mesela Almanya’daki fuarlarda katılımcı olarak biz ilk 5’teyiz. Bu bizim gücümüzü gösterir. Biz kayıpları çabuk toplayabilecek iş adamlarıyız artık. İsrail’le en fazla savunmada ticaret yapılıyor. Bu konuda da Türkiye’nin son yıllarda yerli ve millî savunmasını güçlendirmesiyle ithalata olan bağımlılığı azalıyor” diye konuştu. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre; Türkiye geçen yıl İsrail’e 3,4 milyar dolarlık ihracat yaparken, bu ülkeden 1,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi ise 4,9 milyar dolar seviyesinde oldu.

Dünya markalarını alacağız

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı İsmail Erdoğan da inşaat sektörüne yönelik başlatılan faiz indirim kararı ve diğer desteklerin kendi sektörlerine nasıl yansıyacağına dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan “Türkiye’de 3 milyon konut stoku var. Bunun 1 milyonu satılsa 1’er milyon set tencere ve tabak takımı demek. Bu destekleri çok olumlu buluyoruz” dedi. Yıllık 6,7 milyar dolar üretim ve 4,2 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip züccaciye sektörünün bugün dünyada mutfak eşyası üreten şirketlere bile ürün satar hâle geldiğinin altını çizen Erdoğan “Türk firmaları çok başarılı işlere imza atıyor. Dünyada dev markaları satın alacak düzeye geldiler. Önümüzdeki dönemlerde yurt dışından dev markaları satın alma haberlerini duyabilirsiniz” diye konuştu.