Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı engelli ve yaşlı vatandaşların refah seviyelerini yükseltmek için evde bakım hizmetleri kapsamında 2017'den bugüne kadar yaklaşık 500 bin engelli ve yaşlı vatandaşa 5 milyar 720 bin liralık sosyal yardım yaptı. 2002'de 24 lira olarak engelli aylığı ise 598 liraya yükseldi. Yani engelli vatandaşlara yapılan yardım 574 lira artırıldı.

2022 maaşı olarak da bilinen yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından en az yüzde 40 ve üzeri özrü bulunan, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarından (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hiçbirine tabi olmayan ve muhtaçlığı ilgili SYDV'ler tarafından belgelenen 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlara verilen maddi bir hak. Bu koşulları taşıyanlar başvuru yaparak 2022 sayılı yasa gereğince aylık bağlanmasını talep edebilirler. 2022 engelli maaşları 3 ayda bir olacak şekilde mart, haziran, eylül ve aralık aylarında veriliyor.



EVDE BAKIM HİZMETİNDE DEV ADIMLAR



Yaş itibarıyla kendi bakımı sağlayamayan veya engelli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 2005'te "evde bakım yardımı" hizmetinin hayata geçirilmesiyle önemli adımlar atıldı. 707 bin 748 engelliye 3.5 milyar yardım yapıldı. AK Parti Seçim Beyannamesi'ne göre, yaşlıların ve engellilerin ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer almalarına; yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik adımlar atılmaya devam edilecek. Yaşlılar için "Her adımda aktif yaşlanma" perspektifi ile yaşlıların ekonomik hayatta daha fazla kalmalarına yönelik istihdam imkânlarını genişletilecek ve huzur evlerine daha fazla destek sağlanacak. Yaşlı bakım ve rehabilitasyon hizmetleri için kamu-özel sektör işbirliği modeli geliştirilecek.



ENGEL HİSSEDİLMEYECEK



Engelli vatandaşların toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak; fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen bireyler olmalarına olanak tanımak amacıyla çalışmalar sürdürülecek. Engellilerin engellerini hiçbir şekilde hissetmediği bir fiziki altyapı oluşturulacak.



ENGELLİ VE YAŞLILARA KONUT



16 yıllık dönem içinde bakıma muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların çalışmalarının dörtte biri oranında gün sayılarına ilave edilirken; bu kadınların emeklilik yaşları da indirildi. 16 yıl içinde İŞKUR ile 372 bin engelli vatandaş işe yerleştirildi. Ayrıca engellilere 36 bin TL’ye kadar sağlanan girişimci desteği 2018’de 50 bin TL’ye çıkarıldı. İş kurmak isteyen engellilere 2014 yılından bu yana 36 milyon TL hibe verildi.



Sosyal yardım alanlar içinde çalışabilecek durumda olan vatandaşlardan 75 bini işe yerleştirildi. Yeni dönemde de bu çalışmalar devam ederken, engellilerin mesleki beceri düzeylerini yükselterek işgücüne katılım oranı ve istihdamını artırılacak. Bunun yanında engelliler ve yaşlılar gibi grupların konut gereksiniminin karşılanmasına yönelik sosyal konut projeleri desteklenecek. (Yeni Şafak)