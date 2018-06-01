Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8-9 Haziran'da Kanada'da düzenlenecek G7 zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Japonya Merkez Bankası Başkanı (BOJ) Haruhiko Kuroda, Türkiye ve Arjantin hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın en kuvvetli yedi ekonomisi küresel büyümede sert bir gerilemenin yaşandığı, ABD'deki faiz oranları artışı sonrası Türkiye ve Arjantin gibi gelişen ekonomilerden sermaye çıkışlarının olduğu bir ortamda Kuroda, söz konusu çıkışların ülkelerin kendi ekonomilerindeki problemlerden kaynaklandığını söyledi.

Kuroda, "ABD'nin para politikasındaki normalleşme çok dikkatli ilerliyor. ABD para politikası normalleşiyor çünkü ABD ekonomisi iyiye gidiyor. Enflasyon, Merkez Bankası'nın hedeflerine yaklaşıyor. Bu durum küresel ekonominin de yararına" diye konuştu.