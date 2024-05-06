Hülya Koçyiğit'in damadı iflas etti! 75 yıllık otelcilik zincirinin şubeleri teker teker kapandı

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Ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'a ait Alkoçlar Otelcilik A.Ş. iflas etti. Bursa Uludağ, Bodrum ve Antalya'da 10'u aşkın oteli bulunan 75 yıllık otelcilik zincirinin, şubeleri teker teker kapandı.

ÜÜnlü sanatçı Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar, otelcilik sektöründe iflas etti. 75 yıldır sektörün önde gelen firması olan Alkoçlar Otelcilik, resmen veda etti.

MAHKEME "İFLAS" DEDİ

Alkoçlar Otelcilik darboğazdan dolayı konkordato talebinde bulunmuştu. Mahkeme 4 Nisan tarihinde iflas kararı verdi. Kararla birlikte tasfiye süreci resmen başladı.

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10'U AŞKIN OTELİ VARDI

75 yıldır sektörün öncü şirketlerinden biri olan Alkoçlar Otelcilik'in Bursa Uludağ, Bodrum ve Antalya’da 10’u aşkın oteli vardı.

VEDA MESAJI

Alkoçlar Otelcilik iflas kararı sonrası bir veda mesajı yayımladı. Mesajda, "70 yılda; 21 yurtiçi ve yurtdışı otel işletmesi yaparak, konaklama ve eğlenceyi birleştirerek her zaman ilkleri yapmaya çalışmıştır. Alkoçlar Otelleri Yönetim Kurulu 2020 yılında turizm ve konaklama bölümünden çıkma kararı alarak ve elindeki otelleri devrederek turizmi konaklama bölümünü kapatmaya karar vermiştir. ifadeleri yer aldı.