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3 gün önce zamlanan akaryakıta bu kez çifte indirim geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

3 Mayıs Cuma günü zam gelen benzin ve motorine bu kez indirim geliyor. Salı gece yarısından itibaren benzin ve motorinde 1.5 TL civarında fiyat düşüşü bekleniyor.

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Cuma günü benzine 28, motorine 26 kuruş zam gelmişti. Bu kez akaryakıta çifte indirim göründü. 

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

Salı gece yarısından itibaren benzin ve motorinin fiyatı düşecek. Her iki gruptaki fiyat düşüşünün 1.5 TL civarında olması bekleniyor. 

6 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 43.98 TL

İstanbul (Anadolu): 43,89 TL         

Ankara: 44.85 TL

İzmir: 45.11 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 41.39 TL

İstanbul (Anadolu): 41,32 TL

Ankara: 42.29 TL

İzmir: 42.56 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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