Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayram yaklaşırken, piyasalarda da hareketlilik artıyor. Bayramlık kıyafet, hediyelik ikramlıklar ve tatil alışverişi başta olmak üzere birçok kalemde cirolar katlanmaya başladı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 300’ü aşkın sektörün Ramazan Bayramı’na hazır olduğunu, bayram cirosunun bu yıl 10-11 milyar liraya çıkacağını tahmin ettiklerini belirtti. Bayramda şekerleme tatlı sektöründe 1,5 milyar liranın üzerinde, giyim sektöründe 7-8 milyar liralık ciro öngördüklerine işaret eden Palandöken, 200 bini aşkın vatandaşın memleketlerine tatile gideceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Palandöken, korsan satıcılara karşı uyarıda bulunarak, “Alışverişin yoğunlaştığı her dönemde olduğu gibi, yine merdiven altı sahte ürünler satan tatlıcı, baklavacılar ve fason giysi satanlar olacaktır. Vatandaşımızın daha ucuz olsun diye onları tercih etmemesi gerekiyor. Son dönemdeki dalgalanmalar, dolar ve kur artışı fiyatlara mecburen yansıyor. Fiyatlar ne kadar artarsa artsın, esnafımızda her keseye uygun ve her çeşit giyim, gıda ürünü var. Hem esnafın emeğini hem vatandaşın sağlığını çalan merdiven altı satıcılara karşı uyanık olunmalı” dedi.



REKOR GELECEK

Bu arada perakende sektöründe bayramdan önceki gün, 14 Haziran Perşembe rekor harcama bekleniyor. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel “Geçen yıl Ramazan Bayramı’nın önceki günü olan 24 Haziran’da, yaklaşık 1,8 milyar TL ile kartlı alışveriş rekoru kırıldı. Bu yılki Ramazan Bayramı öncesinde de kartlı alışveriş cirosunun yüzde 25 artarak, 2,3 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz. Özellikle çikolata ve şekerlemeler ile çocuk giyim ve restoran cirolarında yüzde 25’in üzerinde artış olacak. Öte yandan, mevsim etkisiyle plaj kıyafetleri satışlarında da ciddi bir sıçrama olacağını söyleyebiliriz” diye konuştu.