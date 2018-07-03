Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Rusya ile 2015 yılı sonunda yaşanan uçak krizinde sorunlar aşılırken ihracatçılar da kriz öncesi rakamlara ulaşmak için çalışmalarını hızlandırıyor. 10-12 Ağustos tarihlerinde Moskova’daki Park Krasnaya Presnya’da Türkiye Festivali düzenlenecek. 165 dönümlük arazide gerçekleştirilecek söz konusu festivalle Türk ihraç ürünlerinin tanıtılıp Rus halkı nezdinde pozitif algı oluşturulması hedefleniyor. Alanın tamamı Türkiye’nin sahip olduğu kültürel ve sanatsal değerleri, bölge destinasyonları ve ihracat ürünlerinin tanıtımına yönelik dekore edilecek, ayrıca domates ve portakal için özel bir tasarım yapılacak. Yaş meyve sebze, mobilya- kâğıt-orman ürünleri, iklimlendirme sanayi başta olmak üzere birçok ihraç ürün tanıtılırken, ürünlerin Rus halkında iz bırakması için tadım etkinlikleri düzenlenecek. Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri de bir çadır kuracak ve çadırda portakaldan yapılmış bir Antalya saat kulesi ile mini bir sera dekore edilmesi planlanıyor. Bu alanda Rusya’ya en fazla ihraç edilen ürünlere özel yer ayrılacak.

Rusya ile kriz öncesi, sonrası

∂ 2014 ihracatı 7 milyar dolara yaklaşmıştı.

∂ 2015 yılında Rusya’ya yapılan toplam ihracat 3 milyar 588 milyon doları bulmuştu.

∂ 2016 yılında rakam 1 milyar 732 milyon dolara düştü.

∂ İhracat 2017’de biraz kıpırdadı: 2 milyar 734 milyon dolar.