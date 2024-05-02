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Tarım Bakanlığı harekete geçti: “Yasaklı zirai kimyasal satıcılarına geçit yok”

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tarım Bakanlığı harekete geçti: “Yasaklı zirai kimyasal satıcılarına geçit yok”

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa'dan gelen şikayetlerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı meyve ve sebze ihracatının yoğun olarak gerçekleştiği Akdeniz ve Ege'de denetimlerini yoğunlaştırdı. Bakanlık yasaklı zirai kimyasal satıcılarına geçit vermiyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - Son aylarda Avrupa Birliği’nin Gıda ve Yem İçin Hızlı Uyarı Sistemi’nden (RASFF) bildirimlerin artması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri denetimlerini daha da yoğunlaştırdı.

Meyve ve sebze ihracatının yoğun olarak gerçekleştiği Akdeniz ve Ege bölgelerine yoğunlaşan ekipler, İzmir’de Karateke Mahallesi’ndeki bir depoda ithalatı, imalatı ve kullanımı yasak olan klorpirifos methyl maddesini içeren beşer litrelik  ambalajda 552 adet ve birer litrelik ambalajda 520 adet bitki koruyucu madde ele geçirdi.

Klorpirifos, Türkiye’den ihracatı yapılan ürünlerin RASFF tarafından bildirim almasına sebep olan ürünlerin başında geliyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin bildirim almasına sebep olan narenciyelerin yaklaşık yüzde 50’si bu madde yüzünden iade edildi. Hem insan sağlığını hiçe sayan hem de Türkiye’nin itibarını zedeleyecek olan iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Bakanlık, bir süre önce de İzmir’de bitki koruma ilacı olarak satışa hazırlanan dimethoate isimli 20 ton yasaklı madde ele geçirmişti. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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