Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ



Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde ihracat yapan Türkiye gibi ülkelerin ürünlerinin pazarına girmesini haksız yere engellemek ve kendi sanayisini de cam fanus içinde korumak isteyen ABD, yüksek vergilerle çelik ithalatının önünü kesmeyi hedefliyor. Türk çeliğinin istikbalini ABD Başkanı Donalt Trump’ın eline bırakmak istemeyen sektör yetkilileri de kayıplarını telafi etmek amacıyla yeni ihracat pazarlarına odaklandı. Türk çelik sektörü için alınan ek tedbirlerle yılın ilk yarısında 7,1 milyar dolarlık ihracata imza atıldı.



MİKTAR DÜŞTÜ, DEĞER ARTTI

Sektörün yılın ilk yarısındaki performansını değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan “2018 yılının Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirdiğimiz miktar bazındaki çelik ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5’lik bir azalışla 9,4 milyon tona gerilemiş olsa da değer bazındaki ihracatın yüzde 22,4’lük bir artış ile 7,1 milyar dolar seviyesine çıktığını görüyoruz” dedi. Aslan, inşaat çeliğinin ihracatta geleneksel olarak önemli bir pay aldığına da işaret ederek “Ocak-Haziran 2018 döneminde miktar bazında en çok ihraç edilen çelik ürünü yüzde 16,2’lik düşüşe karşın 2,7 milyon ton ile inşaat çeliği oldu. İnşaat çeliğini 1,7 bin tonla sıcak yassı, 976 bin tonla dikişli boru, 848 bin ton ile profil ve 817 bin tonla filmaşin izledi. İhracat düşüşü yaşadığımız ülkeler sıralamasında ise ilk sırada ABD, hemen ardından Singapur ve Irak geldi” dedi.

ÜRETİMDE İLK 8’DEYİZ

Sektörün haziran ayında gerçekleştirdiği ihracat rakamlarına ilişkin de bilgi veren Başkan Adnan Aslan “Geçtiğimiz yılın haziran ayı ile bu seneyi kıyasladığımızda hem miktar hem değer bazında artış göze çarpıyor. İhracatımız bu dönemde miktarda yüzde 13,1 artarak 1,6 milyon tona yükselirken, değerde ise yüzde 34,6 artış ile 1,2 milyar dolara ulaştı” dedi. Aslan, şunları kaydetti: Türk çelik sektörü, kaliteli ve rekabetçi fiyatlı ürünlerini 200’e yakın ülkeye ihraç ediyor. Üretim bazında bakıldığında dünyada sekizinci sırada yer alıyoruz. İhracatta ise ilk on içerisindeyiz. Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Güney Amerika bölgelerine çelik ihracatımız henüz istenen seviyelerde değil ancak pazar potansiyeline sahip bu bölgelere ihracatımızı arttıracağız.