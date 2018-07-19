Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, kripto para birimlerinin yatırımcılar için büyük riskler oluşturduğunu söyledi. Başkan’ın bu sözleri kripto para piyasasına yönelik endişeleri de artırdı. Kongre üyelerine konuşan Powell, tecrübesiz yatırımcıların fiyatı yükselen varlıkları gördüğünde “Harika, bunu satın alacağım” diye düşündüklerini, aslında, bunun hiçbir garantisi olmadığını belirtti ve ekledi: "Bunlara ek olarak yatırımcı ve tüketici koruma sorunları var. Kripto paraların kullanım değeri olmadığından gerçek para yerine konulamaz. Yatırımcılar için büyük riskler taşıyor."



İKİ KONUŞMA ARASINDAKİ ÇELİŞKİ DİKKAT ÇEKTİ



Jerome Powell’ın bu konuşmasının, geçtiğimiz yıl Fed başkan adayıyken yaptığı açıklamalarla çelişmesi dikkat çekti. Powell, o zaman, kripto para varlıklarındaki düşüşün ekonomiyi istikrarsızlaştırmayacağını ancak uzun vadede kripto paraların önemli olabileceğini, Bitcoin‘in altında yatan Blockchain teknolojisinin ile toptan ödemeler kısmında ciddi kullanım alanları oluşturabileceğini belirtmişti.