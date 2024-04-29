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Uçak biletlerinde tavan fiyata yüzde 30 zam

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uçak biletlerinde tavan fiyata yüzde 30 zam

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İç hatlar uçuşlarında uygulanan uçak bileti tavan fiyatına yüzde 30 zam geldi. Yapılan yüzde 30 zamla birlikte yurt içi uçuşlarda tavan fiyat 3 bin 250 TL’ye yükseldi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2013’ten bu yana iç hatlar uçuşlarında uygulanan uçak bileti tavan fiyatına zam geldi. İç hatlar ekonomi sınıfı uçak biletlerinde tavan fiyat yüzde 30 artırıldı. Böylece  yurt içi uçuşlarda tavan uçak bileti fiyatı 3 bin 250 TL'ye yükseltildi. 

Yeni uygulama ile uçağın yüzde 85’lik bölümü için tavan fiyat 1650 TL'den 2 bin TL'ye, geri kalan yüzde 15'lik bölümü için 2 bin 500 TL’den 3 bin 250 TL’ye yükseltildi.

Kararın ardından iç hatlarda bilet satan firmalar gerekli düzenlemeleri yaparak zammı fiyatlarına yansıttı. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan fiyat uygulaması getirilmişti.

İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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