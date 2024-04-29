Agora Fintech Fuarı'ndan özel açıklamalar: Türkiye’yi dünyada Fintech üssü yapmak için çalışıyoruz

Türkiye Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tarafından Mobilefest ile eş zamanlı olarak düzenlenen Agora Fintech’te finansal teknoloji sektörünün önemli paydaşları bir araya geldi. İninal Yönetim Kurulu Üyesi Yeliz Tuğçe Balcı, Payfix Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Yazgan ve TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin Turkiyegazetesi.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

TÖDEB ve Mobilefest’in düzenlediği Agora Fintech etkinliği 25-27 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Turkiyegazetesi.com.tr ekibi, bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinliği yakından takip etti.

"GLOBAL ARENADA BİLİNEN ÖNEMLİ OYUNCULAR HALİNE GELECEĞİZ"

İninal Yönetim Kurulu Üyesi Yeliz Tuğçe Balcı, Payfix Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Yazgan ve TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin Turkiyegazetesi.com.tr’nin sorularını cevapladı.

İninal Yönetim Kurulu Üyesi Yeliz Tuğçe Balcı, Türkiye’de fintech sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu. Fintech sektörüne son yıllarda Türkiye’den ilginin arttığını kaydeden Balcı, "Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve TÖDEB katkılarıyla beraber her geçen gün Fintech’e olan ilgi ve yatırım artıyor. Önümüzdeki dönemlerde global arenada bilinen önemli oyuncular haline geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"DİJİTAL PARALAR HAKİM OLACAK"

Payfix Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Yazgan ise, "Türkiye ödeme, elektronik para alanında dünya ile yarışır halde. İlerisi için devam edeceğini ön görüyorum." ifadelerini kullandı.

Yazgan, 'Kağıt paralar yok olacak mı?' sorusuna ise "Bazı ülkeler bu dijital paraları uygulamaya koymuş durumda. Dijital ödeme hizmetlerinin sunduğu hizmetlerle dijital paraların hakim olacağı ve kağıt paraların ortadan kalkacağını söyleyebiliriz. Ama bu biraz zaman alacak." diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYADA FİNTECH ÜSSÜ YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin de ilk kez fintech alanında bir organizasyona ev sahipliğini yapıldığını belirterek ilginin yoğun olduğunu ifade etti. "Ülkemiz çok önde, gerek teknolojik yatırımlar, gerek sunmuş olduğu inovatif çözümler noktasında ve regülasyon noktasında, birçok Avrupa ülkesini içerisine alabileceğimiz kapsamda değerlendirdiğimiz zaman biz çok öndeyiz." ifadelerine yer veren Bilgetekin, "Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, regülasyon kamu el ele vererek Türkiye’yi dünyada Fintech üssü yapmak için çalışıyoruz." dedi.