Mehmet Şimşek 'Dış finansman imkanları artıyor' diyerek duyurdu: 6,3 milyar dolarlık finansman desteği

Dün dış kaynak gelmiyor iddialarına cevap veren Mehmet Şimşek bugün de benzer bir açıklama yaparak, dış finansman artarak devam ettiğini söyledi. Şimşek, İslam Kalkınma Bankası Grubu'nun 2024-26 dönemi için 6,3 milyar dolar finansman imkanı vereceğini duyurdu.

İslam Kalkınma Bankası'nın (İKB) 50'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Riyad'da iki süren "Yıllık Toplantılar"a katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek toplantılara ilişkin bilgi verdi.

Şimşek, strateji kapsamındaki çerçeve programı, İKB Başkanı Muhammed Sulaiman Al-Jasser ile imzaladıklarını ifade ederek, "Stratejiyle, İKB, ülkemizdeki projelere 6,3 milyar dolar tutarında finansman sağlamayı öngörüyor. Uygulamaya koyduğumuz ekonomi programı sayesinde Türkiye'ye yönelik dış kaynak akışı güçlü şekilde devam ediyor" diye konuştu.

800 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN

Söz konusu stratejinin, Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program'da yer alan kalkınma öncelikleriyle uyumlu olduğunu vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:

Strateji kapsamında sağlanacak finansman eğitim, sağlık, ulaştırma, finans, tarım, sanayi, enerji, altyapı gibi birçok sektördeki faaliyetin desteklenmesi amacıyla kullanılacak. Strateji, İKB Grubunda yer alan tüm kuruluşları, İKB, İslam Kalkınma Bankası (İKB), Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu (ITFC), Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu (ICD) ve İslam Ülkeleri Arası İhracat ve Yatırım Sigortası Kurumunu (ICIEC) kapsıyor. 6,3 milyar dolarlık tutarın 2 milyar dolarının İKB'den, 900 milyon dolarının ITFC'den, 300 milyon dolarının ICD'den ve 3,1 milyar dolarının ICIEC'ten sağlanması öngörülüyor.

İKB Grubunun kuruluşundan beri Türkiye'ye 12,9 milyar dolar finansman sağladığına dikkati çeken Şimşek, Türkiye'nin, bankadan uygun koşullu kredi kullanan ülkeler arasında 4'üncü sırada yer aldığını bildirdi. Şimşek, 2021-2023 döneminde de İKB Grubu tarafından ülkeye yönelik yaklaşık 800 milyon dolarlık finansmanın onaylandığını dile getirdi.

'DIŞ FİNANSMAN İMKANLARI ARTIYOR'

Öte yandan Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından da paylaşım yaparak şu ifadeleri kaydetti:

Uluslararası kuruluşlar programımıza güveniyor. Dış finansman imkanları artarak devam ediyor.

1975’ten bu yana ülkemize 12,9 milyar dolar finansman sağlayan İslam Kalkınma Bankası Grubu, 2024-26 döneminde kalkınma önceliklerimizi desteklemek için 6,3 milyar dolar finansman imkanı sunacak.