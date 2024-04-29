Borsa kanatlandı, dolar çakıldı! Piyasada büyük coşku | 29 Nisan piyasa kapanış

Piyasalarda son dakika! Borsa endeksi bugün 10.082 ile tüm zamanların rekor kapanışını gerçekleştirdi. Ulaştırma, Holding ve Banka hisseleri yükselişe öncülük etti. Dolar ise 32,40 TL’ye kadar geriledi. Analistler, “Güçlü TL politikası ile birlikte dolarda ivme kaybı sürüyor. Borsada ise 9850 desteği korunduğu müddetçe ilk etapta 10.500-10.700 seviyesine kadar ivmelenme devam edebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda yeni hafta oldukça hareketli başladı. Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, tarihinde ilk defa 10.000 puan seviyesini aştı. Endeks bugünkü işlemlerde yüzde 1,69 yükselişle 10.082 puandan rekor kapanış gerçekleştirdi. Havacılık ve Holding sektör hisselerinde %2,5 ve üzerinde primler dikkat çekerken, banka hisselerinde de yüzde 1-2 arası yükselişler yaşandı. Endeks bugün döviz bazında da en son geçen yıl test edilen ve 2018 yılından itibaren aşılamayan 312 dolar seviyesine ulaştı.

BORSA DAHA FAZLA YÜKSELİR Mİ?

Borsada belirgin bir yükseliş trendinin oluştuğunu aktaran analistler “Hissede olanlar bekleyebilir. 10.500 – 10.700 seviyelerine kadar ilk etapta bu yükseliş sürebilir. Ulaştırma, Holding ve Banka hisseleri öne çıkmaya devam ediyor. Nakitte olanlar ise kâr satışlarında fırsat kollamalı. Burada 9850 önemli bir destek olarak takip edilmeli. Rasyonel politikaların devamı, TL’de güçlü duruş, enflasyonda gerileme beklentisi, not artışı öngörüleri borsaya pozitif yansıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

YABANCILARDAN “DOLAR SAT” ÖNGÖRÜSÜ

Bugünkü işlemlerde dolarda ise gerileme yaşandı. Sabah 32,50 TL olan serbest piyasa dolar fiyatı 32,40 TL’den günü tamamlıyor. Dolarda günlük kayıp %0,33 oldu. Yabancı yatırım bankası Citi; TL’de yüzde 5 civarında bir değerlenme yaşanabileceğini öngörerek “dolar sat” önerisinde bulundu. Citi analistleri; Türkiye’de artık seçimlerin geride kaldığını, TCMB’nin temkinli duruşunu koruduğunu, mayıs ve haziran döneminde enflasyonist baskılara karşı daha sıkı para politikası görülebileceğini öngördü.

ALTINDA SINIRLI GERİLEME

Öte yandan altın fiyatlarında yatay görünüm devam etti. Serbest piyasada gram altın fiyatı 2435 TL’den günü tamamlamaya hazırlanırken; ons altın 2335 dolara yakın seyrediyor. Gramda günlük değer kaybı yüzde 0,20 gibi sınırlı bir seviyede gerçekleşiyor.

Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatı 2430 – 2500 TL alım satım aralığında bulunurken; çeyrek altın akşam saatlerinde 4061 TL, yarım altın 8 bin 148 TL ve tam altın da 16 bin 186 TL’den satılıyor.