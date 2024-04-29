THY'nin yeni hedefi yerli üretim: Airbus ve Rolls-Royce ile 20 milyar dolarlık uçak bileşenleri anlaşması!

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Stratejik Türkiye Gelişmiş Programı'nın tanıtım toplantısında THY-Airbus-Rolls Royce işbirliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Türk Hava Yolları (THY), Aralık 2023’te Airbus ve Rolls-Royce’a verdiği siparişleri kutlamak ve firmalarla yeni işbirliklerini duyurmak için bir basın duyurusu yapıldı.

Airbus’a 150 adet A321neo ve 80 adet A350 olmak üzere toplam 230 uçak siparişi veren THY, Rolls-Royce ile de uçak motoru tedariki için anlaşma sağlamıştı.

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen uçak alımı kapsamında, THY’nin Rolls-Royce Holdings Plc ve Airbus SE ile yaptığı stratejik anlaşma, Türk havacılık sektörünün önemli noktalara geleceğinin bir işareti. Bugün tanıtılan Stratejik Türkiye İlerleme Programı (STEP), THY’nin uzun vadeli büyüme planlarına destek olmayı hedefliyor.

Rolls-Royce’un Türkiye’de Bakım, Onarım ve Revizyon (MRO) operasyonları kurma ve tedarik zinciri oluşturmak için yapacağı atılımlar da anlaşmaya dahil edildi. Airbus ise Türkiye’deki iş birliğini artırmasına ve özellikle tedarik zinciri, beceri gelişimi ve sürdürülebilirlik alanlarında Türk firmalar ile iş birliği yaparak THY’nin büyüme hedeflerine destek verecek.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, ilk çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı sırada anlaşmanın toplam değerinin 20 milyar doları bulacağını ifade etmişti. Ancak yapılan lansmanda finansal detaylar hakkında bir açıklama yapılmadı.

Bu stratejik hamle, THY’nin küresel havacılık sektöründeki konumunu güçlendirmesinin yanı sıra, Türkiye’nin havacılık ve uzay misyonuna önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.