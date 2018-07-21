Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL



Reel ekonominin durumu hakkında ipucu veren önemli göstergelerden biri de beyaz eşya satışları... Yedi büyük üretici üyeye sahip Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), bu yılın ilk altı ayına ilişkin verileri paylaştı. Rakamlara göre iç piyasada bir daralma, ihracatta ise artış söz konusu... Toplamda ise hafif küçülme var. Ancak iç piyasadaki daralmanın yüksek seviyede gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı. Aynı zamanda Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü de olan TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler “İhracat-iç piyasa beraber, geçen sene 4 büyük beyaz eşyada 12,2 milyon adet ürün satılmıştı. Bu yıl ilk 6 ayda 12,1 milyon adet ürün satıldı. Bu da yüzde 0,9’luk, kabaca yüzde 1’lik küçülmeye işaret ediyor. İhracat tarafında geçen sene ilk 6 aya göre yüzde 5,4 büyüme yaşanırken, iç piyasada yüzde 15’lik küçülme var. Dış satımda büyüme pozitif. Bu yıl ihracatta büyüme öngörümüz yüzde 6,4 idi, bunu yakalayacağımızı düşünüyoruz. İç piyasada ise yıl başı öngörümüz hafif bir büyüme yönündeydi. Ama dövizdeki hızlı hareket, tüketici güveninde gerçekleşmeyen toparlanma, enflasyondaki, faizdeki yükseliş, büyüme öngörümüzü revize etmemize sebep oldu. 2018 için iç satışta büyüme öngörümüzü eksi 5’e çekiyoruz. Toplam pazar hacmi büyüme öngörümüzü ise 6,3’ten 3,1’e revize ediyoruz. Geçen sene verilen ÖTV teşvikinin talebi öne çekmesi, bu yıl yaşanan iç pazar daralmasında etkili. Ancak yüzde 15’lik daralma, ÖTV ile tek başına açıklanacak gibi değil. Bu, biraz tüketicinin çekiliyor olduğuna işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Vergi düşerse fiyatlar geriler

TÜRKBESD İcra Kurulu Üyesi, Arçelik AŞ Sürdürülebilirlik ve Resmî İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı; ana ham madde saclara uygulanan verginin yüzde 9-15 arasında olduğuna dikkati çekerek “Bu, beyaz eşya sanayiinin sırtındaki en önemli yük” dedi. Türkiye’de beyaz eşya fiyatlarının, toplam enflasyona yüzde 1,5-2 civarında etki ettiğine dikkati çeken Özkadı “Beyaz eşya sanayindeki girdi maliyetlerinin artması, doğal olarak tüketiciye yansıyan fiyatların yeniden düzenlenmesine sebep olabilir” uyarısında bulundu.

Türkiye, beyaz eşyada 100’ü aşkın ülkeye ihracat yapıyor. Toplam ihracatın yüzde 73’ü Avrupa’ya, yüzde 14’ü Asya’ya, yüzde 7’si Afrika’ya, yüzde 5’i ABD’ye, yüzde 2’si Okyanusya’ya yapılıyor.