Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) kararı ile hatlarda kalan paralar operatörler tarafından vatandaşa iade edilecek. 2 yıl boyunca iadesi yapılmayan bakiyeler ise Evrensel Hizmet Geliri olarak Hazine’ye aktarılacak. Uygulamada ön ödemeli hattın feshedilmesi hâlinde işletmecinin 15 gün içerisinde aboneye kalan parayı iade etmesi için SMS, mail ya da arama yoluyla bilgilendirme zorunluluğu bulunuyor.

Öte yandan BTK abonelere 10 lira yüklemeleri hâlinde GSM hatlarında 6 ay gelen-giden aramalar açık şekilde aktif olma imkanı tanıdı. Hâlihazırda ön ödemeli hatlarına 6 ay para yüklemeyen abonelerin giden aramaları kapatılıyor. Dokuz ay yükleme yapılmazsa gelen aramalar da devre dışı kalıyor. 12. ayın sonunda ise otomatik olarak fesih uygulanıyor. Bundan böyle abonelerin hatları 10 lira yüklemeleri hâlinde 6 ay gelen giden aramalara açık olacak.