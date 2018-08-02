Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık dört aydır kamuoyunun gündeminden düşmeyen ve 6 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla resmen yürürlüğe giren "İmar Barışı" ile 13 milyon konutun imar ve iskan sorununun çözülmesi hedefleniyor.

Bazı kesimlerin "kaçak yapılara izin hakkı verildiği" gerekçesiyle karşı çıktığı uygulama hakkında pek çok soru işareti bulunuyor. İmar Barışı düzenlemesiyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar şöyle sıranladı.

1) İMAR BARIŞI NEDİR?



İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmayı hedefleyen uygulama, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandıracak.

Bir önceki hükümetin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, nisanda yaptığı açıklamada Türkiye’deki 26 milyona yakın binanın yüzde 60’ının devletle ihtilaflı olduğunu söylemişti.

2) İMAR BARIŞI HANGİ YAPILARI KAPSIYOR?



31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamında yer alıyor.

"İmara aykırılıklar var, işgaller var. Devletle ihtilaflı çözüm bekleyen yerler var. Mahkemelerde sürünen yerler var.

Bu ülkede yüzde 60 mülk sahibi, devletle ihtilaflıysa buna bir çözüm getirmek lazım" diyen Özhaseki şöyle konuşmuştu:

"Şu an mevzuat uygulansın diyorsanız, kanun 'hem yıkılsın hem para cezası verilsin' diyor. Hangi belediye yapıyor peki? AK Partili belediye mi, CHP’li belediye mi? Hiçbirisi yapamıyor. İzmir’in yüzde 62’si kaçak yarın ceza yazsınlar da göreyim. İstanbul Sarıyer’in yüzde 80’i, Üsküdar’ın yüzde 75-80’i kaçak. AK Partili belediye vatandaşa ceza yazsın da göreyim. Ceza kesmiyorlar ama yıkmıyorlar da. Adamın bahçesi 10 metre taştı diye yıkmak doğru mu o da tartışılır.”

3) İMAR BARIŞINDA HANGİ YAPILAR KAPSAM DIŞI?



Boğaziçi Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi, İstanbul Tarihi Yarımada, Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alanda belirlenen yerler, üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde, kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığı tarafından aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş, Hazine'ye ait taşınmazlar üzerindeki yapılar.

4) İMAR BARIŞI NE İŞE YARAYACAK?



İmar Barışı ile yapı kayıt belgesi alan binalar için yıkılmayacak. Ancak depremsellik (deprem oluşturma potansiyeli) açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacak.

28 Temmuz'da gazetecilere bir açıklama yapan yeni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'nın yeni kaçak yapı yapma kanunu olmadığını belirterek, belediye başkanlarından yeni kaçak yapılara müsaade etmemelerini istemişti.

5) PARA CEZALARI NE OLACAK?



Bu düzenleme sayesinde İmar Kanunu'na göre alınmış yıkım kararlarıyla tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecek ve yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebilecek.

Yapı kayıt belgesiyle su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabiliyor. İmar Kanunu kapsamında alınmış yıkım kararlarıyla tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal ediliyor, kullanım maksadı değişiklikleri de dâhil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis ediliyor, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın veriliyor.

Yapı kayıt belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamıyor. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanıyor.

6) İMAR BARIŞI HAKKINDA ÖNEMLİ TARİHLER



Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden yapılacak ve takip edilebilecek.Yapı kayıt belgesi almak için son başvuru tarihi 31 Ekim 2018. Belge bedelinin son ödeme tarihi ise 31 Aralık 2018.

"İmar Barışı sayesinde mülkleştirme tanınacak" diyen vurgulayan Zingat.com Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Kayhan, "Elektrik İdaresi'nin tanıdığı ancak bankaların tanımadığı konutlardan bahsediyoruz. Bu konutları mülkleştirdiğiniz zaman yani imar affı geldiği andan itibaren bankalar da konutunuzu tanıyor ve konutunuzun değeri zaten yüzde 100 artıyor" ifadelerini kullandı.