Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından yeni sezonda tezgâhlarda bolluk yaşanıyor. Marmara’da geçen yıl olmayan ve tanesi 30 liradan satılan palamut bu yıl 10 liradan alıcı bulurken hamsinin kilosu ise 40 lirada 10 liraya düştü. Balık fiyatlarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, sezonun geçen yıla göre daha bereketli başladığını ifade ederek, “Bu yıl balıkçılarımız sezondan daha memnun. Geçen yıla göre denizden daha çok balıkla dönüyorlar. Tezgâhlardaki balık çeşidi arttı. Geçen yıl neredeyse olmayan palamut bu yıl bol miktarda var. Bu yıl fiyatlar da uygun olduğu için vatandaşlar bol bol palamut tüketiyor. En çok tercih edilen balık palamut.” ifadelerini kullandı. Balığın bol çıkmasının ilerleyen günlerde fiyatlara da yansıyacağını beklediklerini aktaran Pehlivanoğlu “Bu yıl vatandaşlarımız bol bol balık tüketebilecek gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı ve Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Uysal da palamudun sezona hareketli başladığını söyledi. Bu hareketin berekete işaret ettiğini aktaran Uysal, av sezonunda bol palamut beklentisinde olduklarını anlattı. Uysal, 1 Eylül’den itibaren bolca avlanan palamudun sezonun ilerleyen günleri için de umut verdiğini belirterek, şöyle devam etti: Hem gırgırlarda hem de uzatmalarda, küçük ölçekli voli balıkçılarımızda bu sezon en çok görünen palamut oldu. Karadeniz’de de var. Marmara’da da kendini gösterdi. Kuzey Ege’de Saroz’da balık şu an var. Beklenti şu ki bu kestane karasına kadar kendini gösterir. O arada balık yönünü çizer. Sezon başındaki göstergelerle palamudun bu yıl bol olacağını düşünüyorum. İnşallah vatandaşlar bu yıl bol bol palamut yiyecek. Balık bollaştıkça arz talepten fazla olacağı için fiyatların da uygun olacağını düşünüyoruz. Balık hali esnafından Melih Kayıkçı da sezonun bereketli başladığını belirterek, “Fiyatlar uygun ve vatandaşın alabileceği ölçüde. Genel anlamda balık fiyatlarında bir düşüş var. Palamut fiyatları boyutuna ve gramajına göre değişiyor 10 ile 20 lira arasında. Bu sezon palamutta bolluk bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

1 liraya hamsi sattı

Kartal’da balıkçılık yapan Abdullah Güneyli, balık sezonunun açılışı sebebiyle kilosu 1 TL’den hamsi sattı. Kişi başına 2 kilo ile sınırlı olan hamsi satışına ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların ve balıkçıların el birliğiyle denizleri koruyup, sahip çıkması gerektiğini dile getiren Güneyli, “Bu sene kilosunu 1 liradan satarak balık sezonu açılışımızı yaptık. Bugün ortalama 25 - 30 ton balık satacağız ve gelirini de şehit aileleri vakıflarına bağışlayacağız. Dileyen müşterilerimize de makbuzlarını göstereceğiz” dedi.