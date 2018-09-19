Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

İSTANBUL

Turizm sektörüne yapılan yatırımlar, ‘deniz kum güneş’ algısıyla birlikte insanların tatil tercihlerini de değiştiriyor. Yılın bir haftasına sığdırılan tatiller için artık insanlar, 5 yıldızlı sahil otellerine kapanmak yerine alternatiflere yöneliyor. Ofiste oturmaktan sıkılan, metropollerin kulakları tırmalayan gürültüsünden bunalan turistlerin hem sağlık hem kültür hem de macera dolu etkinlikler ilgisini çekiyor. Başka bir deyişle dünyada yükselen yeni tatil trendini yakalama peşindeyiz. Türkiye; 2018 yılını 40 milyonun üzerinde rekor yabancı ziyaretçi sayısıyla kapatmaya hazırlanırken, turizm gelirleri buna paralel bir büyüme göstermiyor. Zira turizm gelirlerinin yıl sonu itibarıyla 35 milyar doları bulması bekleniyor. Sektör temsilcileri, ortalama 602 dolar seviyelerinde olan kişi başı harcamaları daha da artıracak yeni formüller arayışında. Gazetemize konuşan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi Muhammet Murat Cuntay, turizm potansiyelini 12 ay boyunca besleyecek en önemli adımların başında destinasyon yönetiminin geldiğine dikkati çekti. ‘Tek tip turizm uygulamaları’ sebebiyle Anadolu coğrafyasının güzelliklerinin dünya insanlarına yeterince sunulmadığından yakınan Cuntay “Bölgelerimizin turizm potansiyelini, kültürel değerlerini, öne çıkan aktivitelerini bilen ekipler kurulmalı. Ekiplerin başına da o bölgelerin sıkıntılarını çözebilecek kişilerin yetkilendirilmesi lazım. Turistleri otele kapatmak yerine, koordineli bir şekilde gelenekselleşen etkinliklerimizle tanıştırmalıyız. Bir yabancı ziyaretçi daha önce kaldığı 5 yıldızlı oteli her sene görmek için gelmez ama etkilendiği aktiviteleri, kültürel organizasyonları yeniden deneyimlemek ister” dedi.

KİŞİ BAŞI 1.000 DOLAR GELİR

Muhammet Murat Cuntay, turizm destinasyonu yönetimi şeması oluşturulması gerektiğinin de altını çizerek “Doğu, Güneydoğu, Karadeniz, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerimizde söz konusu mekanizma hayata geçirilirse turizm açısından diğer rakip ülkeleri geçebileceğimizi düşünüyorum. Yapılacak olan aktivitelerle birlikte 5 yıl içerisinde 60 milyon turist hedefine ulaşabiliriz. Türkiye’deki ortalama kalış süresini uzatabiliriz. İstanbul için 5 gün, Türkiye genelinde de 16-18 güne çıkması temel amacımız olmalıdır. Kişi başına düşen geliri de 900-1.000 bin dolar seviyesine taşırız. Bu da yine gerçekçi bir hedef olabilir” diye konuştu.