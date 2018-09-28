Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışmayla ilgili New York’ta Dünya Ekonomik Forumu (WEF) desteğiyle düzenlenen toplantıda OECD Genel Sekreter Danışmanı Gabriela I. Ramos Patino, IEEE Teknoloji Politikası ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Karen McCabe, DQ Institute Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Yuhyun Park ve WEF IT ile Elektronik Endüstrileri Yöneticisi Eric White bir araya gelerek DQ küresel iş birliğine resmiyet kazandırdı. İş birliği kapsamında DQ alanında eğitim ekosistemi oluşturulacak. 8-12 yaş arası çocuklara verilecek DQ eğitimleri, bir oyun platformu sayesinde online olarak yapılacak. Türkiye’de bu alandaki çalışmalara liderlik ettiklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu; “Turkcell tarafından Türkiye’nin geleceği çocuklarımıza kazandırılan DQ Dijital Zeka Projesi ile amacımız; çocukların dijital dünyanın güçlü birer bireyi haline gelirken, online risk ve tehlikelerden kendilerini korumalarını öğretebilmek. Şimdi bu proje dünyanın çok önemli kurumları tarafından küresel çapta standart haline getiriliyor. Bu önemli gelişme; Turkcell tarafından ülkemize kazandırılan Dijital Zeka kavramının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.