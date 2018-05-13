Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konut piyasasının canlanması ve ev sahibi olmayan vatandaşların da ev sahibi olabilmesi amacıyla Başbakan Binali Yıldırım’ın, konutta KDV ve Tapu Harcı’ndan sonra faiz indirimi de olacağı açıklamasının ertesinde, yakın zamanda ortalama 1.30 faiz ile konut kredisi kullanmış olan tüketiciler borçlarının yeni faiz oranıyla yapılandırılması halinde ne kadar kazançlı çıkacaklarını hesaplamaya başladı. Tüketici örgütleri, düşürülen faizlerin daha önce kredi kullanmış tüketicilere yararı olmayacağını ileri sürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan TBM Hukuk ve Emlak Komisyonu Üyesi Avukat Yasin Özkan “Daha önce yüksek faizle konut kredisi kullanmış olup da aynı kredisini yeni faiz oranıyla yapılandırmak isteyen tüketicilere bankalar, yeni faiz oranlarını sadece sıfır konut alımında uygulayabildiklerini belirterek, olumsuz cevap veriyorlar. Bize gelen başvurulardan da anlaşılmaktadır ki, daha birkaç gün önce 1,25 ile 1,35 faiz aralığında konut kredisi kullanmış olanların yeni faiz indirimden yararlanmaları mümkün değildir. Onların, zamanlama açısından talihsizliğe uğramış tüketiciler olduklarını kabullenmekten başka yapabilecekleri bulunmamaktadır” dedi.