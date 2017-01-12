Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından Bilecik ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda, aralarında 4’üncü sınıf emniyet müdürü ve komiserlerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler sabah Bilecik Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan isimlerin, Emniyet Müdürü A.E., komiserler S.Ö., H.H.T., Ü.K., N.S., V.Ş., R.K. ve B.P. ile polis memurları M.B., F.K., M.B. ve M.Ö. olduğu öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerin geçtiğimiz günlerde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile görevden ihraç edildikleri bildirildi.