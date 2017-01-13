Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Dargeçit, Mazıdağı, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde bazı alanların geçici güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan alanların terör eylemlerinin artış göstermesine ve bölücü terör örgütünün arazide üslenmesine mani olmak, halkın can ve mal güvenliği korumak maksadıyla 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 12 ay süreyle geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildiği kaydedildi.
Valilik açıkladı: Mardin'de bazı alanlar geçici güvenlik bölgesi ilan edildi
13.01.2017 - 23:25 | Son Güncelleme: 13.01.2017 - 23:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Mardin’in Dargeçit, Mazıdağı, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde bazı alanlar geçici güvenlik bölgesi ilan edildi.
Etiketler : mardin,dargeçit,mazıdağı,midyat,nusaybin,geçici güvenlik bölgesi,
437709 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437709.aspx
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