Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da 1992 yılından itibaren turizm işletmeciliği yapan ve Çınar Turizm'in sahiplerinden Pervil Çınar, kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından dün sabah saatlerinde çalışma ofisinde silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Çınar, bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

3 KEZ SİLAH SESİ DUYULDU

Çankaya'da, Gaziosmanpaşa Çiçekdağ Sokak 9/1 adresinde bulunan çalışma ofisine, dün saat 10.00 sıralarında gelen saldırganın, iddiaya göre, sekreterlere Pervil Çınar ile görüşmek istediğini bildirdi. Sekreterler tarafından Çınar'ın ofisine alınan saldırgan, 10 dakika sonra yüksek sesle tartışmaya başladı. Bu sırada, içeriden 3 kez silah sesi duyuldu. Saldırganın daha sonra silahıyla birlikte ofisten koşar adımlarla uzaklaştığı, Çınar'ın ise çalışma ofisinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Kimliği belirlenemeyen saldırgan, polis tarafından aranırken, ofisinde öldürülen Pervil Çınar ise bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda öğle namazından sonra toprağa verildi.